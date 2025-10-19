Экспорт вина из Франции в Россию достиг максимальных значений за год

В августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до максимальных за почти год значений.
Согласно данным Евростата, в конце лета экспорт французского вина в Россию вырос до 1,2 млн евро. Отметим, что в сентябре прошлого года закупки составили 1,6 млн евро.
Кроме того, Россия стала больше закупать вина у Латвии (на 18% до 11,7 млн евро) и у Испании (на 9% до 1,3 млн евро).
Основным поставщиком вина на российский рынок среди стран ЕС была Италия, хотя ее поставки в августе сократились на четверть до 16 млн евро. Показатели также снизились по Польше (на 17% до 6,6 млн евро), Португалии (до 3 млн евро) и Германии (до 1,5 млн евро).
В общей сложности российский импорт вина из ЕС в августе сократился на 13,5%, по сравнению с июлем, до 43,2 млн евро.
В мае Россия значительно увеличила импорт вина из Грузии.
В начале года Казахстан стал самым большим импортером шоколада из России.