Экспорт вина из Франции в Россию достиг максимальных значений за год

Основным поставщиком вина на российский рынок среди стран ЕС была Италия, хотя ее поставки в августе сократились на четверть до 16 млн евро. Показатели также снизились по Польше (на 17% до 6,6 млн евро), Португалии (до 3 млн евро) и Германии (до 1,5 млн евро).