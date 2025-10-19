Золотой запас России вырос почти на 142 миллиарда долларов за два года

Золотой запас России за два года вырос на 141,6 миллиарда долларов. Согласно данным ЦБ, на 1 октября 2023 года стоимость золотых слитков составляла 140,5 миллиарда долларов, а на 1 октября 2025 года — 282,1 миллиарда долларов.