Золотой запас России вырос почти на 142 миллиарда долларов за два года

Золотой запас России за два года вырос на 141,6 миллиарда долларов. Согласно данным ЦБ, на 1 октября 2023 года стоимость золотых слитков составляла 140,5 миллиарда долларов, а на 1 октября 2025 года — 282,1 миллиарда долларов.
Увеличение стоимости произошло благодаря росту цен на драгоценный металл. За этот период цена тройской унции выросла более чем в два раза — с 1,8 тысячи до 4,3 тысячи долларов.
При этом в физическом выражении запас немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций (примерно 6,2 тонны). На 1 сентября он составлял 74,8 млн (2326,5 тонны).
Доля золота в резервах на начало октября составила 39,5%. Валютная часть резервов за два года выросла на 0,6%, достигнув 431,1 миллиарда долларов.
Ранее эксперт Сырчин назвал золото самым востребованным активом на рынке.