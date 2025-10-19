В МЦУ Краснодара рассказали, когда появится тепло в квартирах

Краснодарцы ждут, когда в их дома придет тепло. Отопление в городе уже пустили в социальные объекты. Но во многих квартирах батареи до сих пор холодные.
«Подача отопления осуществляется по заявкам. Общее включение отопления для всех потребителей произойдет, когда среднесуточная температура наружного воздуха опустится ниже 8 градусов на протяжении 5 дней», — рассказали в МЦУ Краснодара.
Заявку на подключение к теплу подает управляющая компания. Только после этого тепловая инспекция проверяет документы и выдает наряд для проведения работ. В части домов отопление уже есть — в них установлены индивидуальные тепловые пункты или они находятся на одной линии с соцобъектами.
В настоящее время система работает по минимуму. Это связано с тем, что на улице не так холодно.