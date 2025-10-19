В МЦУ Краснодара рассказали, когда появится тепло в квартирах

Заявку на подключение к теплу подает управляющая компания. Только после этого тепловая инспекция проверяет документы и выдает наряд для проведения работ. В части домов отопление уже есть — в них установлены индивидуальные тепловые пункты или они находятся на одной линии с соцобъектами.