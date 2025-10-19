В Перми снова начнет работу ресторан-бар «Облака»

После долгого перерыва ресторан-бар «Облака» вновь открылся для посетителей. Заведение вернулось на свое прежнее место — в торгово-развлекательный центр «Облака» на улице Ленина, 88.
Как сообщили представители бара в соцсетях, торжественное открытие состоялось 18 октября. Главным гостем мероприятия станет популярный исполнитель Konfuz.
«Облака» впервые начали работу в 2014 году. Тогда ресторан вмещал до 150 гостей, а общее количество посетителей, включая открытую террасу, могло достигать 300 человек. Площадь помещения составляла 260 квадратных метров, а террасы — 300 кв. м.
В 2019 году заведение сменило владельца, а позже временно прекратило деятельность. Теперь проект возвращается на гастрономическую карту города.