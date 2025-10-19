Власти не ожидают существенного роста туристического потока в Свердловскую область

Такой прогноз в своем telegram-канале дал глава региона Денис Паслер. Всего с начала года на Среднем Урале зафиксировано 2,4 млн поездок. Из них 1,4 млн совершены за лето. По словам Паслера, в основном туристы посещают Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Сысерть. Также гости стали чаще заезжать в Ирбит.