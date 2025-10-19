В Перми автосалон на шоссе Космонавтов подешевел на 5 миллионов рублей

Здание автосалона группы компаний «Экскурс», расположенное по адресу шоссе Космонавтов, 361, стало дешевле на 5 миллионов рублей по сравнению с ценой, заявленной летом. Объявление о продаже размещено на популярном сайте бесплатных объявлений.
На продажу выставлено помещение площадью 1480 квадратных метров. Сейчас объект оценивается в 110 миллионов рублей, что эквивалентно 74,3 тысячи рублей за «квадрат». В июле этого года его продавали за 115 миллионов.
Здание подходит как для автосалона, так и для других коммерческих целей — например, под торговый центр, склад, производство или офисы. Объект оснащён автономным отоплением, водоснабжением и электрической мощностью 100 кВт.
Напомним, в июне, компания «Экскурс» уже продавала другой автосалон — на улице Уральской, 76 В. Его стоимость составляла 130 миллионов рублей, и в итоге здание приобрела сеть «Дилос Экстрим», специализирующаяся на продаже спортивной техники.