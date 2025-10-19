Ричмонд
До конца года в Крыму обновят порядка 755 километров дорог

На эти цели предусмотрено 53 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2025 года в Крыму обновят 755 километров дорог. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравлении к работникам дорожного хозяйства, которые отмечают свой профессиональный праздник 19 октября. По его словам, на эти цели предусмотрено направить более 50 миллиардов рублей.

— На поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано порядка 53 миллиардов рублей, — сказал Аксенов.

Глава республики также напомнил об изменениях, которые произошли в дорожной отрасли Крыма в последние годы. Важнейшнее из них — строительство трассы «Таврида», которая стало главной транспортной артерией региона.

