В Татарстане подешевели говядина и сыр

По данным Татарстанстата, за период с 6 по 13 октября на продовольственном рынке республики зафиксирована неоднозначная ценовая динамика. Наблюдается как снижение, так и повышение стоимости различных категорий продуктов питания.
Среди продуктов, продемонстрировавших снижение цен, выделяется говядина, подешевевшая на 88 копеек — до 633,86 рубля за килограмм. Заметное удешевление коснулось также молочной продукции: маргарин стал доступнее на 2,34 рубля (259,97 рубля), сметана — на 89 копеек (293,29 рубля), творог — на 58 копеек (465,86 рубля), а сыры потеряли в цене 3,66 рубля (823,97 рубля). В категории бакалейных товаров зафиксировано снижение стоимости печенья на 1,51 рубля (243,78 рубля) и макаронных изделий на 63 копейки (73,47 рубля за килограмм).
На фоне общего снижения цен отмечен рост стоимости отдельных категорий продуктов. Так, свинина подорожала на 5,17 рубля, достигнув отметки 370,84 рубля за килограмм. Существенное удорожание произошло в сегменте овощной продукции: цена на помидоры увеличилась на 12,29 рубля и составила 152,89 рубля за килограмм.