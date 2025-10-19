В Татарстане подешевели говядина и сыр

Среди продуктов, продемонстрировавших снижение цен, выделяется говядина, подешевевшая на 88 копеек — до 633,86 рубля за килограмм. Заметное удешевление коснулось также молочной продукции: маргарин стал доступнее на 2,34 рубля (259,97 рубля), сметана — на 89 копеек (293,29 рубля), творог — на 58 копеек (465,86 рубля), а сыры потеряли в цене 3,66 рубля (823,97 рубля). В категории бакалейных товаров зафиксировано снижение стоимости печенья на 1,51 рубля (243,78 рубля) и макаронных изделий на 63 копейки (73,47 рубля за килограмм).