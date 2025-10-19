Министр финансов сказал о повышении ставок налогов на табак в Беларуси в районе 12%, а на вейпы — до 20%

Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал в эфире «Первого информационного» о повышении ставок налогов на табак в Беларуси в районе 12%, а на вейпы — до 20%. Об этом пишет БелТА.
Так, среди новаций глава Минфина отметил повышения, которые коснутся табака и курительных систем.
«На табак в районе 12% повышаются, а на вейпы — до 20%. При этом возвращаемся к тому, чтобы облагать акцизами сами системы для курения», — сказал Селиверстов.
При этом повышение акцизов на топливо или продукты министр назвал «не совсем правильным»:
«Потому что все люди ощутят это на себе единомоментно».
Тем временем депутат высказался о шансе зумерского тренда на микропенсии укрепиться в Беларуси.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделе с 20 по 26 октября: «В первой половине будут заморозки, а к концу недели потеплеет до 18 градусов».
Также белорусский врач сказала, почему новый штамм коронавируса «Стратус» называют «Франкенштейном».