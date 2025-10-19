Ричмонд
Министр финансов сказал о повышении ставок налогов на табак в Беларуси в районе 12%, а на вейпы — до 20%

Минфин Беларуси сказал о повышении ставок налогов на табак и на вейпы.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал в эфире «Первого информационного» о повышении ставок налогов на табак в Беларуси в районе 12%, а на вейпы — до 20%. Об этом пишет БелТА.

Так, среди новаций глава Минфина отметил повышения, которые коснутся табака и курительных систем.

«На табак в районе 12% повышаются, а на вейпы — до 20%. При этом возвращаемся к тому, чтобы облагать акцизами сами системы для курения», — сказал Селиверстов.

При этом повышение акцизов на топливо или продукты министр назвал «не совсем правильным»:

«Потому что все люди ощутят это на себе единомоментно».

