«Они есть, их тысячи на самом деле». Минфин Беларуси заявил о росте налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов

Минфин Беларуси заявил о росте налогов для владельцев больших квартир и домов.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал в эфире «Первого информационного» о готовящемся повышении ставок налогов для владельцев квартир большой площади. Об этом пишет БелТА.

Речь идет о тех, кто имеет квартиры с площадью более 150 квадратных метров. А также — это следующий шаг в градации — о владеющих квартирами с площадью свыше 250 «квадратов».

«Наверное, не все даже знают, что такие существуют, но они есть, их тысячи на самом деле», — заметил Селиверстов.

По его словам, Минфин предлагает установить для обладателей более чем 150-метровых квартир коэффициент 2 и коэффициент 3 для тех, у кого «квадратов» более 250. Впрочем, министр добавил:

«Это еще нужно обсудить депутатам, в парламенте, как это будет восприниматься. Это позволит для такого жилья стоимость квадратного метра, из которого считается налог, чуть больше подтянуть к его реальной стоимости».

Для частных домов пороги планируют установить также по двум планкам: несколько повышенная ставка при площади дома от 200 «квадратов», еще выше при 300 метрах квадратных.

Глава финансового ведомства заметил о числе обладателей жилья крупного метража:

«По оценкам, примерно 27 тысяч налогоплательщиков подпадает».

Также министр финансов сказал о повышении ставок налогов на табак и вейпы в Беларуси.

