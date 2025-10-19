Гомельский завод «Центролит» планирует расширить литейный участок

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский завод «Центролит» планирует увеличить производство литья, для чего расширяет литейный участок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МТЗ.
«Уже закуплен комплекс оборудования для производства литейных форм по ХТС-процессу на основе фурановых смесей. Оборудование смонтировано, сейчас ждем специалистов пусконаладочных работ», — отметили в пресс-службе.
На новом участке планируется получать корпусное литье для машиностроительной и станкостроительной отраслей, отливки из серого и высокопрочного чугуна весом до 1,5 т.
Для Минского тракторного завода «Центролит» планирует производить корпусное литье для энергонасыщенной техники. -0-