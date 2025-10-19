Глава Нацбанка дал совет тем, кто раздумывает о валютных сбережениях

«Белорусский рубль укрепляется к доллару. С учетом того, что мы привязаны к корзине валют, большее значение имеет на нашу корзину российский рубль. Соответственно российский рубль укрепляется к доллару — плавно укрепляемся и мы. За этот год белорусский рубль укрепился к доллару на 13−14%, — отметил руководитель Национального банка. — Геополитическая ситуация очень влияет на курс доллара. Его отношение к евро чувствительно. Поэтому главное — не шарахаться».