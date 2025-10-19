Глава Нацбанка дал совет тем, кто раздумывает о валютных сбережениях

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» пояснил, почему белорусский рубль укрепляется к доллару, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, покупать ли доллары, Роман Головченко призвал «не шарахаться и не паниковать» и напомнил о своем совете избавляться от этой валюты.
«Белорусский рубль укрепляется к доллару. С учетом того, что мы привязаны к корзине валют, большее значение имеет на нашу корзину российский рубль. Соответственно российский рубль укрепляется к доллару — плавно укрепляемся и мы. За этот год белорусский рубль укрепился к доллару на 13−14%, — отметил руководитель Национального банка. — Геополитическая ситуация очень влияет на курс доллара. Его отношение к евро чувствительно. Поэтому главное — не шарахаться».
Он также обратил внимание, что доходность депозитов в белорусских рублях существенно выше, чем в долларах.
«Для нас на самом деле важнее наш курс по отношению к российскому рублю. Для того, чтобы мы нашей курсовой политикой могли поддерживать белорусских экспортеров. Сейчас это получается», — добавил Роман Головченко. -0-