Акцент на социальной направленности. Что будет заложено в проект бюджета на 2026 год

Если брать консолидированный бюджет, проще говоря, свод всех бюджетов страны, то фонд оплаты труда составляет примерно Br33 млрд. «Понятно, что это прогнозные цифры. Треть всех расходов, всех бюджетов — заработная плата, потому что это обеспечение людей, — рассказал министр финансов. — Плюс, помимо зарплаты, мы всегда говорим о том, что у нас льготный проезд, тарифы субсидируются. И если взять, допустим, субсидирование транспорта и жилищно-коммунальных услуг, то на будущий год это в целом составляет около Br2 млрд. То есть чуть меньше миллиарда — транспорт, и чуть больше миллиарда, по прогнозу, будут тарифы на ЖКХ».