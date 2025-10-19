Акцент на социальной направленности. Что будет заложено в проект бюджета на 2026 год

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждались проекты программных документов на 2026 год, один из них — проект бюджета. На чем будет сделан акцент при формировании бюджета, в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал министр финансов Юрий Селиверстов, сообщает БЕЛТА.
Формирование бюджета, кооперация с РФ и внешние вызовы: Минфин о финансовых планах на 2026 год.
«Акцент будет именно на социальной направленности. По-другому и быть не может. У нас в бюджете, если взять расходы на здравоохранение, образование, социальную политику, это порядка 13% ВВП. Вот эти расходы в ВВП уменьшаться не будут, то есть в реальном измерении они сохраняются и в номинале будут прирастать, — отметил Юрий Селиверстов. — У нас налоговая нагрузка порядка 25% ВВП, это значит, большая половина средств, собираемых в виде налогов, будет направлена на вот эти расходы».
Если брать консолидированный бюджет, проще говоря, свод всех бюджетов страны, то фонд оплаты труда составляет примерно Br33 млрд. «Понятно, что это прогнозные цифры. Треть всех расходов, всех бюджетов — заработная плата, потому что это обеспечение людей, — рассказал министр финансов. — Плюс, помимо зарплаты, мы всегда говорим о том, что у нас льготный проезд, тарифы субсидируются. И если взять, допустим, субсидирование транспорта и жилищно-коммунальных услуг, то на будущий год это в целом составляет около Br2 млрд. То есть чуть меньше миллиарда — транспорт, и чуть больше миллиарда, по прогнозу, будут тарифы на ЖКХ».
Помимо этого, в стране действует материнский капитал, есть расходы, связанные с выплатами пособий. «Все это сохраняется и остается. Не просто все это сводить и балансировать, но от этих расходов никто не отказывается. То есть они в любом случае будут присутствовать», — подчеркнул Юрий Селиверстов. -0-