Формирование бюджета, кооперация с РФ и внешние вызовы: Минфин о финансовых планах на 2026 год

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире телеканала «Беларусь 1» министр финансов Юрий Селиверстов рассказал, какие экономические планы строятся на 2026 год, сообщает БЕЛТА.
По словам министра, бюджет на следующий год будет дефицитный. «Это порядка Br4,3−4,6 млрд. Я говорю по-республикански, потому что с местными бюджетами пока рано, но там будет тоже небольшой дефицит», — отметил он.
Акцент на социальной направленности. Что будет заложено в проект бюджета на 2026 год.
Юрий Селиверстов рассказал, как строится работа с бюджетом. «Раньше много привлекали средств от международных организаций: ремонтировали дороги, другие какие-то вещи, пока эти организации дружественно к нам относились. Сегодня мы привлекаем ресурсы из Российской Федерации. И эти привлеченные ресурсы на модернизацию каких-либо направлений формируют дефицит бюджета. Поэтому мы и в следующем году планируем привлекать такие ресурсы на финансирование как инфраструктурных проектов в первую очередь, так и вещей, связанных с производством, — пояснил он. — Они будут планово формировать дефицит. Также мы видим, что несколько наших расходов будут чуть выше, чем наши доходы. Но мы консервативно относимся к нашим доходам с точки зрения того, чтобы не завышать. И балансируем пока для себя остатками бюджета, которые имеются. Если доходы будут поступать лучше, значит, дефицита у нас не будет. Значит, просто мы не используем, не задействуем эти остатки. Поэтому мы, в общем-то, консервативно подходим к оценке».
Он отметил контролируемость ситуации. «Чтобы завышенных ожиданий не формировать, небольшой дефицит на уровне 1,5% ВВП, чуть меньше, по нашим оценкам, где-то 1,45−1,46%. В зависимости как сложится номинал ВВП, прогнозируем его. Но он вполне контролируем», — подчеркнул министр.
Юрий Селиверстов оценил работу с кредитными ресурсами от Российской Федерации на импортозамещающие кооперационные проекты. И темп работы, по его мнению, пессимистичный. «Когда это все рассматривалось, думали, что это будет делаться быстрее и освоение будет идти с большим темпом. Сегодня освоено только около половины этих ресурсов. И поэтому их освоение, на мой взгляд, идет медленно. Проблема в том, что мы же не хотим просто их освоить, сделать ремонт в каком-то помещении или цеху и чтобы там было просто комфортнее работать», — пояснил он.
В этой работе важно получить товар. И чтобы его получить, необходимо пройти серьезный путь. «Мы же хотим купить оборудование, которое позволит нам сделать товар, который мы покупаем по импорту. А вот приобрести это оборудование, установить, научить людей на нем работать, это оказалось сложнее, чем, может быть, казалось нам и нашим коллегам из промышленного сектора, — отметил министр финансов. — Некоторым образом это печалит, потому что чем быстрее будет этот процесс, тем больше они сделают товаров, которые нам нужны. Продадут, мы сэкономим валюту, получим экспортную выручку, и, соответственно, доходы в бюджет придут. Когда есть ресурсы, всегда хочется, чтобы это было побыстрее, оно начало работать и приносило доход. В этой части, мне кажется, несколько мы, наверное, отстаем от того, что нам надо было. И, по крайней мере, Президент нас ориентирует, что все надо делать быстрее».
Еще один вопрос, который сейчас обсуждается в обществе, касается заявления России о планах по повышению ставки НДС до 22%. Юрий Селиверстов поделился своим видением ситуации. «Я не думаю, что это создаст риски для конкурентоспособности наших товаров. Потому что с учетом того налогообложения, которое существует, когда мы импортируем товар, он не облагается НДС в Российской Федерации. Здесь, при входе в нашу страну, уже он будет облагаться нашим НДС. И здесь мы не должны почувствовать эту разницу», — сказал он.
При экспорте товаров из Беларуси в РФ они будут облагаться тем же НДС, как и все товары, поступающие на территорию соседней страны. «Риски, конечно, есть, в том числе какой-то инфляционный навес. Наши российские коллеги понимают, что товары, которые они производят, для нас будут несколько дороже, потому что мы же не импортируем в чистом виде готовые товары, хотя и таковых немало. Есть и сырьевые товары и так далее, которые там “сидят” уже в стоимости конечной продукции, которую мы покупаем. Конечно, каким-то образом она у них подорожает. Это как-то отразится и на нас. Возможно, не сразу, потому что, естественно, все товары не будут произведены только после 1 января, это же очевидно», — отметил он.
Юрий Селиверстов поделился, что с пониманием относится к такой политике России и уверен, что большого влияния на белорусскую сторону это не окажет. «Энергоресурсы, другие вещи, которые мы покупаем напрямую, они НДС для нас не облагаются, — обратил внимание он. — Я отношусь, к этому с пониманием. Потому что значительная часть доходов бюджета в Российской Федерации формировалась от экспорта энергоресурсов. И теперь, когда цены на экспорт этих энергоресурсов стали ниже, экспортировать стало тяжелее, доходные возможности для бюджета сужаются. И поэтому это самый реальный способ получить в бюджет доходы, которых им недостает от энергетического сектора. Мы пока по такому пути не идем. И такого сильного негативного влияния я не вижу», — подытожил он. -0-