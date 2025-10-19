Формирование бюджета, кооперация с РФ и внешние вызовы: Минфин о финансовых планах на 2026 год

Юрий Селиверстов рассказал, как строится работа с бюджетом. «Раньше много привлекали средств от международных организаций: ремонтировали дороги, другие какие-то вещи, пока эти организации дружественно к нам относились. Сегодня мы привлекаем ресурсы из Российской Федерации. И эти привлеченные ресурсы на модернизацию каких-либо направлений формируют дефицит бюджета. Поэтому мы и в следующем году планируем привлекать такие ресурсы на финансирование как инфраструктурных проектов в первую очередь, так и вещей, связанных с производством, — пояснил он. — Они будут планово формировать дефицит. Также мы видим, что несколько наших расходов будут чуть выше, чем наши доходы. Но мы консервативно относимся к нашим доходам с точки зрения того, чтобы не завышать. И балансируем пока для себя остатками бюджета, которые имеются. Если доходы будут поступать лучше, значит, дефицита у нас не будет. Значит, просто мы не используем, не задействуем эти остатки. Поэтому мы, в общем-то, консервативно подходим к оценке».