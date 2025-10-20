В России хотят освободить от налогов сразу три вещи: что в списке

В России может быть увеличен необлагаемый налогом лимит на подарки, призы и матпомощь — с 4 до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, будет внесен в Госдуму 20 октября. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
Как сообщил Нилов, действующий лимит в 4 тыс. рублей был установлен два десятилетия назад в условиях значительно более низкой инфляции. Депутат подчеркнул, что повышение порога до 10 тыс. рублей — не льгота, а необходимость, позволяющая работникам не платить налог с небольшой материальной помощи или подарка.
Уточняется, что предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ касаются налогообложения различных нерегулярных доходов. Речь идет о таких видах поступлений, как подарки от организаций, призы, материальная помощь, компенсации за лекарства и рекламные выигрыши.
Разработчики инициативы считают, что подобная мера частично скорректирует последствия роста цен и сделает необлагаемую сумму более справедливой и соответствующей реальности.
