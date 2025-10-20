В России хотят освободить от налогов сразу три вещи: что в списке

В России может быть увеличен необлагаемый налогом лимит на подарки, призы и матпомощь — с 4 до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, будет внесен в Госдуму 20 октября. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.