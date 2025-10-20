Ричмонд
В Новосибирской области сократилось количество выдачи кредитов наличными

Если в августе было выдано свыше 31,9 тысячи таких кредитов, то в сентябре — 29,9 тысячи.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области сократилось количество выдачи кредитов наличными. Если в августе в регионе было выдано свыше 31,9 тысячи таких кредитов, то в сентябре — 29,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Падение было зафиксировано и по общему объему выданных наличными кредитов. Так, в августе этот показатель достигал 6,69 млрд рублей, а в сентябре — 6,04 млрд рублей.

Средний чек также стал меньше. Если в августе новосибирцы в среднем брали кредит наличными на сумму 209 тысяч рублей, то в сентябре — 202 тысячи рублей.