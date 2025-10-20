«Газпром» завершает строительство двух газопроводов-отводов в Приморье

АО «Находкинский завод минеральных удобрений» является якорным резидентом ТОР «Находка». Возведение первой очереди началось в сентябре 2021 года. Мощность первой очереди составит 1,8 млн тонн метанола в год, второй — 3 млн тонн карбамида. Ранее сообщалось, что объем частных инвестиций в проект в целом запланирован в размере 445 млрд рублей, в том числе в первую очередь — 227 млрд рублей.