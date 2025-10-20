«Газпром» завершает строительство двух газопроводов-отводов в Приморье

«Газпром» завершает строительство газопроводов-отводов с ГРС-2 к городу Артему и ГРС к поселку Врангель. Первый объект в перспективе даст возможность подачи газа на строящуюся Артемовскую ТЭЦ-2 «РусГидро», второй — на строящийся Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), сообщает ИА PrimaMedia.
Газораспределительные станции (ГРС) служат для передачи газа из магистрального газопровода в системы местного газоснабжения, питающие населенные пункты и промышленные предприятия.
Артемовская ТЭЦ-2 входит в число шести проектов «РусГидро» в рамках модернизации тепловой энергетики Дальнего Востока. Станцию мощностью 440 МВт планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года.
Новая станция строится для замещения выбывающей в перспективе мощности Артемовской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в 1936 году. Согласно вышедшему в декабре 2023 года распоряжению правительства РФ, поставка мощности с Артемовской ТЭЦ-2 должна начаться не позднее 1 января 2027 года.
Артемовская ТЭЦ-2 будет работать на природном газе, в качестве аварийного будет использоваться дизельное топливо. Установленная электрическая мощность составит 440 МВт, тепловая мощность — 456 Гкал/ч.
АО «Находкинский завод минеральных удобрений» является якорным резидентом ТОР «Находка». Возведение первой очереди началось в сентябре 2021 года. Мощность первой очереди составит 1,8 млн тонн метанола в год, второй — 3 млн тонн карбамида. Ранее сообщалось, что объем частных инвестиций в проект в целом запланирован в размере 445 млрд рублей, в том числе в первую очередь — 227 млрд рублей.
Ввод первой очереди намечен на конец 2025 года — начало 2026 года, выход на проектную мощность по метанолу — на 2027 год.
Владельцем и управляющей организацией АО «НЗМУ» является АО «Химпроект» (Москва), управляющей организацией которого с 14 февраля выступает АО «Росхим».
Развитие газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая объекты генерации, было рассмотрено правлением «Газпрома» 17 октября 2025 года, сообщила пресс-служба компании. Вопрос будет внесен на рассмотрение совета директоров компании.