Россиянам напомнили о повышении пенсий в ноябре: вот о ком речь

Профессор Виноградов: в ноябре повысят пенсии отметившим в октябре 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре запланирован перерасчет пенсий для отдельных групп населения. Об этом рассказал профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Так, граждане, отметившие в октябре 80-летие или впервые получившие I группу инвалидности, могут рассчитывать на максимальную прибавку. Их фиксированная выплата возрастает до 19 129,40 рубля — вдвое больше обычной. Дополнительно полагается ежемесячная компенсация по уходу в сумме 1314 рублей. Начисление всех выплат производится автоматически.

«Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки», — отметил эксперт.

Также в ноябре в ходе очередного квартального перерасчета увеличение пенсий затронет бывших авиаторов гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Напомним, что накануне депутат ГД Алексей Говырин объяснил, что пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников.