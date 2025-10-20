Россиянам напомнили о повышении пенсий в ноябре: вот о ком речь

В ноябре запланирован перерасчет пенсий для отдельных групп населения. Об этом рассказал профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Так, граждане, отметившие в октябре 80-летие или впервые получившие I группу инвалидности, могут рассчитывать на максимальную прибавку. Их фиксированная выплата возрастает до 19 129,40 рубля — вдвое больше обычной. Дополнительно полагается ежемесячная компенсация по уходу в сумме 1314 рублей. Начисление всех выплат производится автоматически.
«Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки», — отметил эксперт.
Также в ноябре в ходе очередного квартального перерасчета увеличение пенсий затронет бывших авиаторов гражданской авиации и работников угольной промышленности.
Напомним, что накануне депутат ГД Алексей Говырин объяснил, что пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников.