В Новосибирске в 2025 году обновят более 550 домов

Сейчас на улице Урицкого близятся к завершению работы на двух пятиэтажных домах из кирпича, построенных в 1935 и 1958 годах. Один из них с 2000 года имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. Фасады решили сохранить в исходных цветах, реставрация подходит к концу. Рабочие выполнили более 80% запланированного объёма. Осталось также установить окна на лестницах и смонтировать козырьки над подъездами.