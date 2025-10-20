В Новосибирске в 2025 году обновят более 550 домов

В Новосибирске продолжат программу капитального ремонта многоквартирных домов. На 2025 год запланировано восстановление свыше 550 зданий. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Сейчас на улице Урицкого близятся к завершению работы на двух пятиэтажных домах из кирпича, построенных в 1935 и 1958 годах. Один из них с 2000 года имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. Фасады решили сохранить в исходных цветах, реставрация подходит к концу. Рабочие выполнили более 80% запланированного объёма. Осталось также установить окна на лестницах и смонтировать козырьки над подъездами.
Всего в текущем году в Новосибирске в программу капитального ремонта включено 559 домов. Из них работы полностью завершены на 505 объектах, фасады обновлены у 86 зданий.