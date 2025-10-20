Водителям придется платить от 100 до 300 рублей за проезд по четвертому мосту

Осталось совсем немного до открытия четвертого моста через Обь в Новосибирске. Первое время проезд по переправе будет бесплатным. Однако затем водителям придется платить от 100 до 300 рублей, чтобы перебраться с одного берега на другой. Тариф зависит от типа транспортного средства.