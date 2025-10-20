Водителям придется платить от 100 до 300 рублей за проезд по четвертому мосту

Осталось совсем немного до открытия четвертого моста через Обь в Новосибирске. Первое время проезд по переправе будет бесплатным. Однако затем водителям придется платить от 100 до 300 рублей, чтобы перебраться с одного берега на другой. Тариф зависит от типа транспортного средства.
Как ранее сообщали в региональном Минтрансе, меньше всего — 100 рублей — придется платить водителям легковых автомобилей, мотоциклов, небольших фургонов и микроавтобусов высотой до 2 метров. За проезд транспорта от 2 до 2,6 метра придется выложить 150 рублей, автобусов, грузовиков и трейлеров — 200 рублей, а большегрузов и другого вида транспорта с тремя и более осями высотой более 2,6 метра — уже 300 рублей.
При этом для общественного транспорта, автомобилей экстренных служб, военной автомобильной инспекции и некоторых других категорий проезд будет бесплатным.