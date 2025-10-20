Олимпийская чемпионка и депутат ГД удивилась скандалу вокруг своих слов о пенсии

Депутат Госдумы ФС РФ и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина удивилась масштабной общественной дискуссии, вызванной её призывом к россиянам не строить планы, полагаясь только на пенсионные выплаты. Об этом пишет Sport24.
Роднина убеждена, что резонанс её высказываний связан не столько с темой пенсионного обеспечения, сколько с нехваткой других актуальных событий в медиаповестке. Она подчеркнула, что остаётся на позиции в своей искренности и не считает свои слова ложными, отметив своеобразную чувствительность людей к теме пенсий.
Ранее Роднина призвала россиян самостоятельно формировать сбережения на будущее, напомнив, что пенсия представляет собой по сути пособие по возрасту, а не замену зарплаты. Она акцентировала, что немаловажно заранее задумываться о самостоятельном планировании будущего, не полагаясь исключительно на государство.
Её высказывание вызвало широкий общественный резонанс — пользователи социальных сетей и эксперты бурно обсуждали этот вопрос, обращая внимание на то, что право на пенсионное обеспечение закреплено в Конституции России.
18 октября 2025 года стало известно, что глава профильного думского комитета Сергей Гаврилов предложил упростить механизм распоряжения пенсионными накоплениями, чтобы россиянам было легче использовать свои средства, минуя излишние бюрократические трудности.
