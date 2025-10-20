Россия и Афганистан обсуждают внедрение банковских карт РФ

Афганские власти ведут консультации с Москвой о внедрении российской платежной системы «Мир» — этот шаг призван облегчить преодоление международной изоляции и расширить сотрудничество между странами. Информацию об этом озвучил посол Исламского Эмирата в Москве Гуль Хассан Хассан в беседе с «Известиями».
Дипломат сообщил, что обе стороны уделяют особое внимание вопросам упрощения финансовых расчетов, чтобы любые денежные операции между Россией и Афганистаном осуществлялись без затруднений и ограничений. По словам Хассана, процесс переговоров продолжается и развивается.
В то же время эксперты отмечают значительные технологические препятствия для интеграции, связанные как с недостаточным развитием банковской инфраструктуры в Афганистане, так и с действием международных санкций, введённых после прихода к власти движения, признанного в России террористической организацией.
В июле 2025 года Россия стала первой страной, признавшей Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне. Стороны активно развивают проекты в энергетике: «Интеко групп» подписала контракт на нефтедобычу, а также в повестке обсуждается строительство малых гидроэлектростанций. Несмотря на рекомендацию российского МИД избегать поездок, интерес со стороны российских туристов к этой стране растёт, и афганское руководство заявляет о планах по созданию культурного центра в России.
Напомним, в августе сообщалось, что до конца 2025 года системой «Мир» смогут без ограничений пользоваться и на территории Ирана.
