Россия и Афганистан обсуждают внедрение банковских карт РФ

В июле 2025 года Россия стала первой страной, признавшей Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне. Стороны активно развивают проекты в энергетике: «Интеко групп» подписала контракт на нефтедобычу, а также в повестке обсуждается строительство малых гидроэлектростанций. Несмотря на рекомендацию российского МИД избегать поездок, интерес со стороны российских туристов к этой стране растёт, и афганское руководство заявляет о планах по созданию культурного центра в России.