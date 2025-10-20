Раскрыто, какую зарплату получал владелец шахты перед гибелью 51 человека

Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, осуждённый по делу о гибели 51 человека в результате аварии в 2021 году, ежемесячно получал более четырёх миллионов рублей. Такой размер дохода подтверждён материалами дела, оказавшимися в распоряжении РИА «Новости».
В марте этого года Центральный районный суд Кемерова приговорил Федяева к 3,5 годам условного срока, бывшего генерального директора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева — к пяти годам и трём месяцам лишения свободы, а экс-технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова — к пяти годам тюремного заключения. Все трое оказались на скамье подсудимых по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжёлые последствия, при этом ни один из них не признал свою вину.
Согласно расследованию, ежемесячная зарплата директора по перспективному развитию Федяева складывалась из оклада в 937,1 тысячи рублей, нескольких надбавок, включая 555 тысяч за достижения и 20% за безопасный труд, а также премии в размере 100% от оклада. С учётом всех дополнительных выплат и районного коэффициента его месячный доход превышал 4,1 миллиона рублей. Зарплата Алексеева составляла 3,5 миллиона, а Якутова — 1,5 миллиона рублей.
Трагедия произошла 25 ноября 2021 года: в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибли 51 человек. Во время аварии под землёй находились 285 человек, большинство удалось спасти, однако во время спасательной операции погибли ещё пятеро горноспасателей.
