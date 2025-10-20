Раскрыто, какую зарплату получал владелец шахты перед гибелью 51 человека

В марте этого года Центральный районный суд Кемерова приговорил Федяева к 3,5 годам условного срока, бывшего генерального директора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева — к пяти годам и трём месяцам лишения свободы, а экс-технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова — к пяти годам тюремного заключения. Все трое оказались на скамье подсудимых по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжёлые последствия, при этом ни один из них не признал свою вину.