Россиянам объяснили важные детали ноябрьского повышения пенсий

Максимальная прибавка ждёт граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также тех, кому была установлена первая группа инвалидности. Для этих людей фиксированная выплата автоматически увеличится в два раза — до 19 129,40 рубля. Кроме того, дополнительно будет назначена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей. Все изменения пройдут без необходимости подачи заявлений.