Россиянам объяснили важные детали ноябрьского повышения пенсий

В ноябре 2025 года пройдёт плановый перерасчёт пенсий для отдельных категорий граждан, сообщил агентству «Прайм» профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он уточнил, что речь идёт не о массовой индексации для всех пенсионеров, а о корректировке выплат для тех, чьи обстоятельства изменились или появилось право на дополнительные надбавки. Такая процедура прописана в российском пенсионном законодательстве, в частности, в законе «О страховых пенсиях».
Максимальная прибавка ждёт граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также тех, кому была установлена первая группа инвалидности. Для этих людей фиксированная выплата автоматически увеличится в два раза — до 19 129,40 рубля. Кроме того, дополнительно будет назначена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей. Все изменения пройдут без необходимости подачи заявлений.
Также в ноябре пенсии вырастут у бывших сотрудников летного состава гражданской авиации и работников угольной промышленности — в рамках регулярного квартального перерасчёта. Для пересчёта этим гражданам требовалось заранее подать в Соцфонд соответствующие документы.
