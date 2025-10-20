Ричмонд
Тепло в крупные города Приморья придет до конца недели

В правительстве сообщили точные сроки подключения домов к отоплению.

Источник: Комсомольская правда

Во всех крупных городах Приморского края до конца этой недели завершится подключение жилых домов к системе теплоснабжения. Об этом заявил первый заместитель министра ЖКХ региона Сергей Попов.

Он пояснил, что для обеспечения теплом таких городов, как Владивосток и Уссурийск, требуется около семи дней из-за масштабов систем коммунальной инфраструктуры.

В краевом ведомстве также уточнили график подачи отопления для других территорий. В Находке и Партизанске запуск тепла начнется уже 20 октября. Жители Хасанского муниципального района получат тепло в свои дома 22 октября.

Напомним, что в этом году отопительный сезон во Владивостоке официально стартовал 17 октября. Первыми тепло получили социальные объекты: школы, детские сады и больницы, после чего энергетики приступили к подключению жилого фонда.

Решение о начале отопительного сезона в Приморье принимается главами муниципалитетов после того, как среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже +8 градусов в течение пяти дней.