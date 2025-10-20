В Башкирии повысились цены на топливо

По данным портала RussiaBase, на АЗС «Башнефти» цена на бензин марки АИ-92 составляет 58 рублей за литр (+0,26%). Бензин АИ-92+ стоит 59,30 рубля (+0,25%), АИ-95+ — 63,05 рубля (+0,16%). Цена на дизтопливо не поменялась, она также составляет 69,4 рубля за литр.
На бензоколонках «Лукойла» водители смогут заправить транспорт бензином АИ-92 за 60,43 рубля за литр (+0,5%). АИ-95 — за 64,96 рубля (+0,46%). АИ-100 — 88,68 рубля (+1,37%). Солярку можно приобрести за 72,06 рубля.
Ранее о повышении цен на топливо стало известно накануне.