В Башкирии повысились цены на топливо

По данным портала RussiaBase, на АЗС «Башнефти» цена на бензин марки АИ-92 составляет 58 рублей за литр (+0,26%). Бензин АИ-92+ стоит 59,30 рубля (+0,25%), АИ-95+ — 63,05 рубля (+0,16%). Цена на дизтопливо не поменялась, она также составляет 69,4 рубля за литр.