В омском логопарке открыли склад товаров для более быстрой доставки заказов омичей

Отметим, в 2024 году власти региона приняли решение о расширении существующего логопарка «Солнечный» на улице Айвазовского. Заявлению о расширении предшествовало сообщение «СуперОмска» о регистрации нового логистического парка. ООО «Звездный» появилось 1 марта 2024 года, его учредителем является Ольга Козлова, которая до 2021 года была совладелицей логопарка «Солнечный». Кроме того, новое юрлицо находится по тому же адресу, что и существующий логистический парк, то есть на улице Айвазовского, 1.