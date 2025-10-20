В омском логопарке открыли склад товаров для более быстрой доставки заказов омичей

Как сообщили в правительстве Омской области, площадь трехэтажного склада — 123 153 кв. м, это сопоставимо с размером 17 футбольных полей. Здание оборудовано технологиями хранения и обработки грузов. Заявлено, что новый склад позволит ускорить доставки товаров, заказанные омичами.
Помещения предназначены для крупной российской компании «СберЛогистика».
При этом само здание склада продолжают возводить. Месяцем ранее мэрия Омска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию одного из этапов огромного здания.
Напомним, в Омске, помимо логопарка «Звездный», существует также агропарк «Макошь», планируется создание индустриальных парков «Флагман» и «Авангард».
Отметим, в 2024 году власти региона приняли решение о расширении существующего логопарка «Солнечный» на улице Айвазовского. Заявлению о расширении предшествовало сообщение «СуперОмска» о регистрации нового логистического парка. ООО «Звездный» появилось 1 марта 2024 года, его учредителем является Ольга Козлова, которая до 2021 года была совладелицей логопарка «Солнечный». Кроме того, новое юрлицо находится по тому же адресу, что и существующий логистический парк, то есть на улице Айвазовского, 1.