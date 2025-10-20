Санкт-Петербургский лифтовый завод усиливает локализацию

Объем замены лифтов с вышедшим сроком эксплуатации в Санкт-Петербурге был гораздо большим, чем в Ленобласти. На начало 2023 года в городе оставалось примерно 7 тыс. лифтов, эксплуатируемых более 25 лет. За последние два года городской Фонд капремонта заменял по 2,5 тыс. лифтов в год. Как объясняли эксперты, с этого года острота вопроса об обновлении лифтов в жилом фонде Северной столицы спала, так как 29 ноября 2024-го Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок замены с 15 февраля 2025 до 2030 года (см. «Ъ-СПб» от 27.01.2025). В пресс-службе городского фонда капремонта уточнили «Ъ-СПб», что с начала года в Петербурге заменили более 1180 лифтов в 280 домах.