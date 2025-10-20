Глава Нацбанка Головченко ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси

По словам председателя Нацбанка, сейчас важнее всего курс белорусского рубля к российскому, чтобы была возможность курсовой политикой поддерживать отечественных экспортеров. Он заметил, что сейчас это получается. Роман Головченко обратил внимание, что по экспорту Беларуси осталась практически на уровне 2024 года, «то есть не просели, несмотря на все трудности, во многом здесь сыграла роль и курсовая политика, которую Нацбанк проводил».