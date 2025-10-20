Глава Нацбанка Головченко ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Беларусь 1» ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси.
— Вы все знаете, котировки ежедневные видите. Белорусский рубль укрепляется к доллару. Как я уже многократно говорил, это не какая-то целенаправленная политика. С учетом того, что мы привязаны к корзине валют, большее значение имеет на нашу корзину российский рубль, — уточнил глава Нацбанка.
Головченко пояснил: соответственно, российский рубль укрепляется к доллару, плавно укрепляется и белорусский рубль. Он заметил, что за 2025 год около 13 — 14% укрепления белорусского рубля к доллару.
По словам председателя Нацбанка, сейчас важнее всего курс белорусского рубля к российскому, чтобы была возможность курсовой политикой поддерживать отечественных экспортеров. Он заметил, что сейчас это получается. Роман Головченко обратил внимание, что по экспорту Беларуси осталась практически на уровне 2024 года, «то есть не просели, несмотря на все трудности, во многом здесь сыграла роль и курсовая политика, которую Нацбанк проводил».
Ранее министр финансов Юрий Селиверстов сказал о повышении ставок налогов на табак в Беларуси в районе 12%, а на вейпы — до 20%.
Кроме того, Минфин Беларуси заявил о росте налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов: «Они есть, их тысячи на самом деле».
Кстати, в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.