Омичи показали подвал под управлением прибыльной УК

Отметим, по данным ФНС, ООО «Управляющая компания “Рутас” основана в 2008 году. Заявленная чистая прибыль компании за 2024 год составила 3,5 млн рублей. Согласно данным сайта данной УК, под ее управлением находятся 17 многоквартирных домов. Последняя отчетность по МКД на улице Герцена, 319, датирована 2020 годом. Заявляется, что задолженность дома на 1 января составляет порядка 218 тысяч рублей. За год, как заявляется, выполнено работ на 481 тысячу рублей, оплачено из этой суммы 377 тысяч рублей. Задолженность на 31 декабря 2020 года составляла 322 тысяч рублей.