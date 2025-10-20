Омичи показали подвал под управлением прибыльной УК

В паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о затопленном подвале и отсутствии отопления в части дома на улице Герцена, 319.
«Проживаем по адресу ул. Герцена, 319, нас обслуживает УК “Рутас”, в половине дома нет отопления, о чем неоднократно сообщалось непосредственно руководителю и в диспетчерскую УК. Слесарь приезжает, смотрит на дверь подвала и уходит.
Подвал затоплен, воду никто не откачивает, испарение из подвала идет не первый год в отопительный сезон, на нижних этажах портится ремонт в жилых помещениях, появляются грибок и плесень. Просим помощи администрации г. Омска, обратить внимание на наш дом и решить проблему с отоплением", — говорится в сообщении автора.
На фото омичи показали подвал, в котором стоит вода и находится шланг, который, вероятно, эту воду должен собрать.
Отметим, по данным ФНС, ООО «Управляющая компания “Рутас” основана в 2008 году. Заявленная чистая прибыль компании за 2024 год составила 3,5 млн рублей. Согласно данным сайта данной УК, под ее управлением находятся 17 многоквартирных домов. Последняя отчетность по МКД на улице Герцена, 319, датирована 2020 годом. Заявляется, что задолженность дома на 1 января составляет порядка 218 тысяч рублей. За год, как заявляется, выполнено работ на 481 тысячу рублей, оплачено из этой суммы 377 тысяч рублей. Задолженность на 31 декабря 2020 года составляла 322 тысяч рублей.
По данным Реестра многоквартирных домов, пятиэтажка построена в 1979 году и состоит из 74 квартир, где проживают порядка 148 человек.