Стало известно, что в Петербурге собираются увеличить штрафы за парковку

Власти Санкт-Петербурга готовятся повысить штрафы за неоплаченную парковку. По данным издания «Фонтанка», ссылающегося на источники в городском правительстве, сумма взысканий может вырасти с нынешних 3 тысяч рублей до 4,5−5 тысяч.
Причиной пересмотра стала так называемая тарифная коллизия, возникшая после введения 15 октября новых правил оплаты стоянки. Как ранее сообщал РБК Петербург, город отказался от единой ставки в 100 рублей в час и перешёл к системе зонирования по уровню загруженности. В результате на наиболее востребованных улицах цена парковки достигла 360 рублей за час. Таким образом, десятичасовая стоянка теперь обходится примерно в 3,6 тысячи рублей — меньше, чем штраф за её неоплату, что делает нарушение формально более выгодным.
Чтобы устранить этот перекос, Смольный намерен восстановить экономическую логику и сделать оплату парковки предпочтительнее. При расчёте новых штрафов чиновники ориентируются на московские нормы: 5 тысяч рублей за неоплаченное место и 4,5 тысячи — за стоянку под запрещающим знаком.
По итогам первой половины 2025 года город уже собрал свыше 3,9 миллиарда рублей по статьям, связанным с платным парковочным пространством. По подсчётам «Фонтанки», после введения дифференцированных тарифов годовой доход бюджета может вырасти в шесть раз и достичь 34−38,6 миллиарда рублей.
Сейчас платная парковка действует в четырёх районах Северной столицы — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. Самые высокие тарифы установлены на улицах Рубинштейна, Гороховой, Каменноостровском проспекте, а также на ряде улиц Петроградской стороны, расположенных рядом с метро, офисными центрами и туристическими маршрутами.
