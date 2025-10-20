Стало известно, что в Петербурге собираются увеличить штрафы за парковку

Причиной пересмотра стала так называемая тарифная коллизия, возникшая после введения 15 октября новых правил оплаты стоянки. Как ранее сообщал РБК Петербург, город отказался от единой ставки в 100 рублей в час и перешёл к системе зонирования по уровню загруженности. В результате на наиболее востребованных улицах цена парковки достигла 360 рублей за час. Таким образом, десятичасовая стоянка теперь обходится примерно в 3,6 тысячи рублей — меньше, чем штраф за её неоплату, что делает нарушение формально более выгодным.