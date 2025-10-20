В Уфе назвали профессии с зарплатой до 260 тысяч рублей

Уфимская мэрия опубликовала перечень наиболее привлекательных вакансий с максимальным уровнем дохода. В шестерку лидеров вошли специалисты строительной отрасли, промышленных предприятий и системы здравоохранения.
Первое место в рейтинге занимает должность начальника строительно-монтажного участка в компании «Опытный Завод Нефтехим-Сервис» с ежемесячным заработком до 262 тысяч рублей. Следом идет позиция эксперта по техническому обслуживанию в организации «АБ Инбев Эфес», где предлагают от 110 тысяч рублей. На третьей позиции — электромонтажник по вторичным цепям в ООО «ССР» с окладом от 104 тысяч рублей.
Среди других высокооплачиваемых предложений:
— слесарь-электромонтажник в «Гис-Комплект» — до 120 тысяч рублей;
— врач-эндоскопист в Городской клинической больнице № 8 — от 90 тысяч рублей;
— старший инженер в компании «Газинформсервис» — до 100 тысяч рублей.
По информации городской администрации, общее количество свободных рабочих мест в Уфе в настоящее время достигает 15 750 позиций.