В Челябинской области растет объем строительства частных домов

С января по сентябрь 2025 года, то есть за девять месяцев, жители области возвели и поставили на кадастровый учет 8 тыс. 718 домов общей площадью 1 млн 132 тыс. кв. м. Для сравнения: за весь 2023 год в регионе эти показатели составили 8 тыс. 818 объектов — 1 млн 129 тыс. кв. м, а за 2024-й 8 тыс. 338 площадью 1 млн 160 тыс. кв. м.