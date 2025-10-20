Для развития парка «Прищепка» в Красноярске выбрали инвестора

В Красноярске определили компанию, которая займется развитием парка «Прищепка». Концессионером проекта стало ООО «Прищепка-КС», предложившее создать на территории парка новую инфраструктуру за счет собственных инвестиций.
Отбор проходил в течение 45 дней, но других желающих вкладывать деньги в развитие парка не нашлось. Как пояснили в городской администрации, это первый в Красноярске опыт развития зоны отдыха через механизм концессии.
Инвестор планирует вложить в парк более 500 миллионов рублей. На эти деньги в «Прищепке» появится визит-центр, комплекс бассейнов, открытый аквапарк, трасса для тюбинга и роллердром, который зимой будет работать как каток. Также в парке обустроят дорожки, посадят новые растения и создадут площадки для фестивалей.
Особой частью соглашения стали социальные обязательства. Бесплатно посещать новые объекты парка смогут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды I и II групп. Для многодетных семей предусмотрены льготные билеты.
Все работы компания планирует завершить в течение 5,5 лет. Соглашение заключили на 25 лет, при этом городской бюджет начнет получать доход от проекта после ввода в эксплуатацию первых объектов.