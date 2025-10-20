Для развития парка «Прищепка» в Красноярске выбрали инвестора

Инвестор планирует вложить в парк более 500 миллионов рублей. На эти деньги в «Прищепке» появится визит-центр, комплекс бассейнов, открытый аквапарк, трасса для тюбинга и роллердром, который зимой будет работать как каток. Также в парке обустроят дорожки, посадят новые растения и создадут площадки для фестивалей.