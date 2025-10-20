Глава Минфина Беларуси высказался о возможности повышения НДС в России до 22%

Министр финансов Юрий Селиверстов в эфире «Беларусь 1» высказался о возможности повышения НДС в России до 22%, передает БелТА.
Глава Минфина, комментируя заявления со стороны России о планах повышения ставки НДС до 22%, отметил:
— Я не думаю, что это создаст риски для конкурентоспособности наших товаров. Потому что с учетом того налогообложения, которое существует, когда мы импортируем товар, он не облагается НДС в Российской Федерации.
Юрий Селиверстов также добавил, что товар, при входе в Беларусь, будет облагаться уже белорусским НДС.
— И здесь мы не должны почувствовать эту разницу, — заметил министр финансов.
Селиверстов сообщил, что при экспорте товаров из Беларуси в России они будут облагаться тем же НДС, как и все товары, которые поступают на территорию соседней страны. Он отметил, что есть риски и какой-то инфляционный навес.
— Наши российские коллеги понимают, что товары, которые они производят, для нас будут несколько дороже, потому что мы же не импортируем в чистом виде готовые товары, хотя и таковых немало, — подчеркнул глава Минфина Беларуси.
По словам Юрия Селиверстова, есть сырьевые товары и другие, которые «там “сидят” уже в стоимости конечной продукции, которую мы покупаем».
— Конечно, каким-то образом она у них подорожает. Это как-то отразится и на нас. Возможно, не сразу, потому что, естественно, все товары не будут произведены только после 1 января, это же очевидно, — обратил внимание министр финансов.
Ранее министр финансов Юрий Селиверстов сказал о повышении ставок налогов на табак в Беларуси в районе 12%, а на вейпы — до 20%.
Кроме того, Минфин Беларуси заявил о росте налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов: «Они есть, их тысячи на самом деле».
Также мы писали, что в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.