В течение первых девяти месяцев текущего года поставки нефти из России в Китай сократились на 8,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 74,04 миллиона тонн.
Соответствующие сведения содержатся в материалах Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, процитированных «ТАСС». В финансовом выражении ввоз углеводородного сырья уменьшился на 21%, составив 37,55 миллиарда американских долларов.
Несмотря на отмеченное снижение, Российская Федерация продолжает оставаться ключевым поставщиком нефти на китайский рынок. На следующей позиции находится Саудовская Аравия, обеспечившая поставки 59,52 миллиона тонн сырой нефти. На третьем месте расположилась Малайзия с результатом 51,23 миллиона тонн. Далее следуют Ирак, показавший 49,28 миллиона тонн, Бразилия с 33,33 миллиона тонн и Оман, отгрузивший 26,22 миллиона тонн.
В сентябре текущего года китайские закупки российской нефти возросли на 4,3 процента по сравнению с августовским уровнем, достигнув 8,28 миллиона тонн. В стоимостном выражении прирост составил 5,2%, что соответствует 4,06 миллиарда долларов США.
За весь 2024 год Китай увеличил импорт нефти из России на 1,3%, доведя его до 108,47 миллиона тонн, в то время как закупки у прочих государств-поставщиков сократились на 1,9%, опустившись до 553,41 миллиона тонн.
Тем временем 16 октября Венгрия отклонила предложение Европейского парламента о полном отказе от импорта российских энергоносителей, начиная с 2026 года. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что Москва в сфере энергопоставок руководствуется официальными заявлениями китайских и индийских представителей.
