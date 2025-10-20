В Красноярске завод незаконно приватизировал здание детсада

В Красноярске завод незаконно приватизировал здание детского сада. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Выяснилось, что в 1993 году краевой комитет по управлению госимуществом включил детсад на Джамбульской, 13 в уставный капитал Коркинского завода крупнопанельного домостроения. АО зарегистрировало на него права частной собственности, затем директор завода передал сад своему сыну.
Приватизация была незаконной, так как завод не мог использовать детсад по целевому назначению. Сначала муниципалитет пользовался зданием в прежних целях, а потом заключил с собственником договор аренды за 700 тысяч рублей в месяц из бюджета города.
Прокуратура направила в суд заявление о признании приватизации недействительной и возврате объекта в муниципальную собственность. Здание постановили изъять из незаконного владения и вернуть городу. Также решается вопрос о взыскании в бюджет 97 миллионов рублей.