Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае магазин «Светофор» отказался принять купюру в 1000 рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Зеленогорска пожаловался в Роспотребнадзор на отказ принять к оплате банкноту номиналом 1000 рублей в одном из магазинов сети «Светофор».

Причиной отказа продавец назвал «недостойный внешний вид» купюры.

В ведомстве подчеркнули, что действия магазина являются незаконными: даже при наличии загрязнений, потертостей или незначительных повреждений такие денежные знаки остаются платежеспособными.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю объявило ООО «Торгсервис 124» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Согласно указанию Банка России № 1778-У, платежеспособными признаются все банкноты и монеты Банка России, не содержащие признаков подделки, включая изношенные, надорванные или с потертыми краями.