В Красноярском крае магазин «Светофор» отказался принять купюру в 1000 рублей

Причиной отказа продавец назвал «недостойный внешний вид» купюры.
В ведомстве подчеркнули, что действия магазина являются незаконными: даже при наличии загрязнений, потертостей или незначительных повреждений такие денежные знаки остаются платежеспособными.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю объявило ООО «Торгсервис 124» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Согласно указанию Банка России № 1778-У, платежеспособными признаются все банкноты и монеты Банка России, не содержащие признаков подделки, включая изношенные, надорванные или с потертыми краями.