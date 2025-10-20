Пермский край потратит 65 млн рублей на создание хоккейных комплексов

Напомним, на заседании Пермской городской думы в 2024 году замглавы Перми Екатерина Мальцева заявила, что мэрия Перми с 2025 года начнет реализацию нового проекта по обустройству всесезонных хоккейных коробок. По ее словам, инициатором проекта выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.