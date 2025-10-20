Трамп неожиданно назвал условие для смягчения торговой политики в отношении КНР

Ранее, 11 октября 2025 года, президент США объявил о введении с 1 ноября стопроцентных тарифов на всю китайскую продукцию дополнительно к уже существующим пошлинам. Одновременно было сообщено об установлении экспортного контроля за «критически важным программным обеспечением». Эти меры представлены как реакция на чрезмерно агрессивную торговую политику Китая.