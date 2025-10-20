Ричмонд
Трамп неожиданно назвал условие для смягчения торговой политики в отношении КНР

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном смягчении импортных пошлин на китайские товары при выполнении Пекином определенных условий.

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном смягчении импортных пошлин на китайские товары при выполнении Пекином определенных условий. Как сообщает «ТАСС», Вашингтон ожидает отмены экспортного контроля в отношении стратегических редкоземельных металлов и восстановления прежних объемов закупок американской сои.

В своем обращении американский лидер перечислил конкретные элементы, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий, экспортные ограничения на которые должны быть сняты. Он акцентировал, что Соединенные Штаты рассчитывают на взаимные шаги со стороны Китая, поскольку текущая политика Пекина не соответствует интересам Вашингтона.

Трамп предупредил, что существующие ограничения на поставки этих металлов способны нанести ущерб важнейшим секторам мировой экономики, подчеркнув решимость США противодействовать любым манипуляциям с экспортом стратегически значимых материалов.

Ранее, 11 октября 2025 года, президент США объявил о введении с 1 ноября стопроцентных тарифов на всю китайскую продукцию дополнительно к уже существующим пошлинам. Одновременно было сообщено об установлении экспортного контроля за «критически важным программным обеспечением». Эти меры представлены как реакция на чрезмерно агрессивную торговую политику Китая.

Читайте также: Глава МИД РФ неожиданно впечатлил Китай, заявив, что Россия его не предаст.

