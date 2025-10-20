«Ростовпассажиртранс» обосновал повышение цены проезда с 39 до 44 рублей

«Компания предоставила обоснование объемом 12 тыс. листов для подтверждения необходимости увеличения тарифа. Все эти материалы находятся на рассмотрении. Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение», — отметил представитель городской администрации.
По словам господина Гернеса, власти также рассмотрят вопрос о сохранении тарифного меню с разной стоимостью проезда в зависимости от способа оплаты. Специалисты департамента экономики анализируют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, включая расходы и планы развития. После этого будет принято окончательное решение по тарифной политике городского транспорта.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что несколько крупных транспортных компаний предложили увеличить стоимость проезда до 65 ₽ Департамент транспорта пообещал рассмотреть возможное повышение тарифа в зависимости от обоснованности предложений перевозчиков.