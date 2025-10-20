Глава Нацбанка Головченко сказал белорусам, что делать с долларами

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» сказал белорусам, что делать с долларами.
Роман Головченко заметил, что белорусам не следует шарахаться и паниковать.
— То есть, если у вас есть доллары (хотя я всем советовал от них избавляться), надо подержать, потому что ситуация, геополитическая ситуация очень много влияет на курс доллара, в том числе пара евро-доллар чувствительна, — обратил внимание председатель правления Национального банка.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси.
