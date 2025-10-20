Ричмонд
Режим ЧС ввели в четырех районах Новосибирской области

В четырех районах Новосибирской области — Черепановском, Тогучинском, Куйбышевском и Колыванском — ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями, осложнившими ход уборочной кампании. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

На прошедшем 20 октября оперативном совещании в областном правительстве глава регионального минсельхоза Андрей Шинделов отметил, что вопрос ввода режима ЧС обсуждается в Убинском и Венгеровском районах.

Резкое похолодание и первый снег пришли в Новосибирскую область в конце сентября. Сначала режим ЧС ввели только в Куйбышевском районе, потом к нему добавились еще три.

На сегодняшний день, по данным минсельхоза Новосибирской области, уборку завершили 33 процента хозяйств на общей площади 1 миллион 44 тысячи гектаров, собрано более 2,8 миллиона тонн зерна. Остаются неубранными около 160 тысяч гектаров.

Согласно прогнозу, в этом году урожай зерновых и зернобобовых в Новосибирской области составит 2,4 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года.