Режим ЧС ввели в четырех районах Новосибирской области

На прошедшем 20 октября оперативном совещании в областном правительстве глава регионального минсельхоза Андрей Шинделов отметил, что вопрос ввода режима ЧС обсуждается в Убинском и Венгеровском районах.
Резкое похолодание и первый снег пришли в Новосибирскую область в конце сентября. Сначала режим ЧС ввели только в Куйбышевском районе, потом к нему добавились еще три.
На сегодняшний день, по данным минсельхоза Новосибирской области, уборку завершили 33 процента хозяйств на общей площади 1 миллион 44 тысячи гектаров, собрано более 2,8 миллиона тонн зерна. Остаются неубранными около 160 тысяч гектаров.
Согласно прогнозу, в этом году урожай зерновых и зернобобовых в Новосибирской области составит 2,4 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года.