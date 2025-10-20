Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители нескольких районов Алматы останутся без электричества на этой неделе

В АО «Алатау жарык компаниясы» предупредили потребителей мегаполиса о запланированных отключениях света в течение всей недели, передает NUR.KZ.

Источник: pixabay.com

На сайте АО опубликовали план отключений электроэнергии на период с 20 по 25 октября, который обновляется каждую неделю.

«Во время этих работ, проводимых для обеспечения бесперебойного электроснабжения и улучшения его качества, обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания. Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену, др., которые бригады выполняют, как правило, в течение не более 1,5−2 часов», — отметили в АО.

На этой неделе отключения будут проводиться ежедневно, в период с 20 по 25 октября включительно. В список попали как частные, так и многоэтажные дома, а также здания предприятий. С полным списком адресов, где пройдут плановые отключения света, можно ознакомиться тут.