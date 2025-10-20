Жители нескольких районов Алматы останутся без электричества на этой неделе

На сайте АО опубликовали план отключений электроэнергии на период с 20 по 25 октября, который обновляется каждую неделю.
«Во время этих работ, проводимых для обеспечения бесперебойного электроснабжения и улучшения его качества, обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания. Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену, др., которые бригады выполняют, как правило, в течение не более 1,5−2 часов», — отметили в АО.
На этой неделе отключения будут проводиться ежедневно, в период с 20 по 25 октября включительно. В список попали как частные, так и многоэтажные дома, а также здания предприятий. С полным списком адресов, где пройдут плановые отключения света, можно ознакомиться тут.