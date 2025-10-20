Какие налоги будут платить казахстанские банки с 2026 года

Министерство финансов утвердило совместное постановление Нацбанка и Минфина от 18 сентября о правилах определения доходов банков, облагаемых налогами. Документ разработан в соответствии с новым Налоговым кодексом.
Согласно Налоговому кодексу, доходы банков будут облагаться по дифференцированным ставкам корпоративного подоходного налога (КПН):
25% — по деятельности, связанной с кредитованием бизнеса; 20% — по прочим операциям.
Это значит, что банки, нацеленные на выдачу кредитов населению, будут платить больше налогов, нежели те, что выдают в основном займы бизнесу.
Новые правила определяют, какие доходы банков относятся к предпринимательскому кредитованию, и регулируют порядок формирования налогооблагаемой базы.
Также банки получили право самостоятельно выбирать метод распределения расходов:
пропорциональный метод — когда общие расходы распределяются в зависимости от доли доходов по каждому виду деятельности; метод классификации расходов — когда прямые расходы полностью относятся к конкретному направлению (кредитование бизнеса и прочее), а общие распределяются пропорционально доходам по различным направлениям.
Банки должны закрепить выбранный метод в своей налоговой политике.