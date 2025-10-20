Ричмонд
Какие налоги будут платить казахстанские банки с 2026 года

В Казахстане утвердили правила расчета налогооблагаемого дохода банков. Для них установили две ставки налога — на кредитование бизнеса и на все другие операции, сообщили в Комитете госдоходов Минфина.

Источник: Курсив

Министерство финансов утвердило совместное постановление Нацбанка и Минфина от 18 сентября о правилах определения доходов банков, облагаемых налогами. Документ разработан в соответствии с новым Налоговым кодексом.

Согласно Налоговому кодексу, доходы банков будут облагаться по дифференцированным ставкам корпоративного подоходного налога (КПН):

25% — по деятельности, связанной с кредитованием бизнеса; 20% — по прочим операциям.

Это значит, что банки, нацеленные на выдачу кредитов населению, будут платить больше налогов, нежели те, что выдают в основном займы бизнесу.

Новые правила определяют, какие доходы банков относятся к предпринимательскому кредитованию, и регулируют порядок формирования налогооблагаемой базы.

Также банки получили право самостоятельно выбирать метод распределения расходов:

пропорциональный метод — когда общие расходы распределяются в зависимости от доли доходов по каждому виду деятельности; метод классификации расходов — когда прямые расходы полностью относятся к конкретному направлению (кредитование бизнеса и прочее), а общие распределяются пропорционально доходам по различным направлениям.

Банки должны закрепить выбранный метод в своей налоговой политике.