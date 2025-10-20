Ричмонд
Ростовстат опубликовал данные о ценах на мясо в регионе

Ростовстат провел исследование стоимости мясных продуктов в области и определил города с самыми низкими и высокими ценами. Данные актуальны на 20 октября 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, средняя стоимость говядины по региону составляет 646,4 ₽/кг. Самая низкая цена зафиксирована в Волгодонске — 593,6 ₽, самая высокая — в Таганроге, где за килограмм просят 671,78 ₽

Свинина в среднем стоит 424,9 ₽ Дороже всего ее продают в Таганроге — 443,8 ₽/кг. Дешевле всего купить продукт можно в Ростове-на-Дону по цене 405,9 ₽

Диапазон цен на куриное мясо демонстрирует наименьшие различия. Средняя стоимость по области — 227,6 ₽/кг. В Волгодонске она достигает 234,8 ₽, а в Миллерово покупатели могут приобрести продукт за 215,8 ₽