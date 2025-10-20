Казанский авиазавод выпустит только один Ту-214 в 2025 году

Казанский авиазавод (КАЗ) в 2025 году выпустит один Ту-214 вместо запланированных трех. Это первый в новейшей истории полностью отечественный лайнер. Самолет с регистрацией RA-64536, возможно, передадут заказчику до конца года.
Программа Ту-214 идет медленно из-за дефицита рабочих, нехватки мощностей и отсутствия кооперации. Планируется, что с 2025 по 2026 годы завод ускорит производство, организовав параллельную сборку двух самолетов и запустив новый центр механической обработки. Однако планы неоднократно корректировались.
Эксперты считают, что завод способен выпускать максимум пять-шесть самолетов в год из-за ограничений в численности работников, квалификации, снабжении и финансировании. Чтобы увеличить объемы производства, Ту-214 необходимо перепроектировать, что позволит ускорить сборку и снизить вес самолета.
Головной «Туполев» не справится с модернизацией один, поэтому ответственность ложится на воссоздаваемый казанский филиал КБ, который должен вернуть опытных сотрудников и набрать молодежь, сообщил «БИЗНЕС Online».
Напомним, в январе сообщалось, что казанский авиазавод в 2025 году выпустит четыре самолета Ту-214. Тогда план их производству сократили. В августе «Ростех» заключил 11 новых контрактов на казанские Ту-214.