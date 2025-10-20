В Петербурге назвали самые доходные профессии

Больше всего предложений о работе опубликовали для менеджеров по продажам и работе с клиентами. Медианна зарплата составляет 115,9 тыс. рублей. Издание Neva.Today добавляет, что также работодатели искали продавцов-кассиров. Им предлагали 69,2 тыс. рублей.