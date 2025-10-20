Зеленогорец пожаловался на продуктовый магазин за отказ принять порванную купюру

Житель Зеленогорска пожаловался на продуктовый дискаунтер «Светофор» за отказ принять порванную купюру номиналом 1000 рублей. Со своей проблемой мужчина обратился к специалистам Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
По его словам, причина отказа — «недостойный» внешний вид денежного знака. В ведомстве пояснили, что в этом случае действия продавца незаконны, так как даже при наличии повреждений подобные купюры являются платежеспособными.
В итоге компании объявили предостережение.
По закону платежеспособными являются банкноты Банка России, не содержащие признаков подделки, без повреждений или имеющие следующие повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные; потертости, небольшие отверстия, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов; утратившие углы и края.
