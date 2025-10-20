Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленогорец пожаловался на продуктовый магазин за отказ принять порванную купюру

Причина — «недостойный» внешний вид денежного знака.

Источник: Комсомольская правда

Житель Зеленогорска пожаловался на продуктовый дискаунтер «Светофор» за отказ принять порванную купюру номиналом 1000 рублей. Со своей проблемой мужчина обратился к специалистам Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По его словам, причина отказа — «недостойный» внешний вид денежного знака. В ведомстве пояснили, что в этом случае действия продавца незаконны, так как даже при наличии повреждений подобные купюры являются платежеспособными.

В итоге компании объявили предостережение.

По закону платежеспособными являются банкноты Банка России, не содержащие признаков подделки, без повреждений или имеющие следующие повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные; потертости, небольшие отверстия, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов; утратившие углы и края.

Ранее мы писали, что в Красноярске объявили тендеры на установку восьми новогодних елок, включая главную 55-метровую на острове Татышев.