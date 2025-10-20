Заброшенные поля под Красноярском вновь начали использовать по назначению

Весной 2025 года специалисты ведомства выявили нарушения на землях, расположенных западнее деревни Творогово: участки оказались заросшими сорной травой и сухостоем. На полях не велось сельхозпроизводство, а отсутствие обработки привело к распространению многолетних сорняков — бодяка, осота и полыни.
Собственнику земельных участков было выдано предостережение с требованием восстановить их целевое использование. В октябре ведомство получило подтверждения, что рекомендации исполнены: проведено сенокошение, земли очищены и вновь введены в оборот.
По данным краевого Россельхознадзора, с начала года в Емельяновском районе проверено свыше 3,3 тыс. гектаров сельхозугодий, из которых более 440 гектаров уже возвращены в использование. Ведомство напоминает, что владельцы обязаны поддерживать сельхозземли в надлежащем состоянии и не допускать их зарастания сорной растительностью.