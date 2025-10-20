Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заброшенные поля под Красноярском вновь начали использовать по назначению

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Емельяновском районе Красноярского края по предостережению Россельхознадзора приведены в порядок четыре земельных участка сельхозназначения общей площадью более 16 гектаров.

Источник: НИА Красноярск

Весной 2025 года специалисты ведомства выявили нарушения на землях, расположенных западнее деревни Творогово: участки оказались заросшими сорной травой и сухостоем. На полях не велось сельхозпроизводство, а отсутствие обработки привело к распространению многолетних сорняков — бодяка, осота и полыни.

Собственнику земельных участков было выдано предостережение с требованием восстановить их целевое использование. В октябре ведомство получило подтверждения, что рекомендации исполнены: проведено сенокошение, земли очищены и вновь введены в оборот.

По данным краевого Россельхознадзора, с начала года в Емельяновском районе проверено свыше 3,3 тыс. гектаров сельхозугодий, из которых более 440 гектаров уже возвращены в использование. Ведомство напоминает, что владельцы обязаны поддерживать сельхозземли в надлежащем состоянии и не допускать их зарастания сорной растительностью.